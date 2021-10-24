فاز فيلم «ريش» للمخرج المصري الشاب عمر الزهيري بجائزة أفضل فيلم عربي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة الذي أسدل الستار عليه مساء الجمعة.



وكان الفيلم الفائز بجائزتين من مهرجان كان السينمائي قد تعرض لانتقادات من برامج تلفزيونية وبعض الفنانين والنقاد الذين اتهموه بالإساءة إلى صورة مصر بسبب حالة الفقر الشديد التي عليها محور الأحداث وامتدت هذه الاتهامات إلى المهرجان وبلغت حد المطالبة بمقاطعته إعلاميا.



فقد فتح الممثل المخضرم شريف منير النار على العمل من خلال خروجه من القاعة أثناء عرض الفيلم في المدينة المصرية الواقعة على البحر الأحمر، معتبرا أنه يُصوّر حياة المصريين بـ «شكل مؤذ».



وقال منير في تصريح تلفزيوني: «العشوائيات التي كانت موجودة لدينا لم تكن تعيش بهذا الشكل».



وأعقبت هذا الموقف انتقادات لاذعة من نجوم سينمائيين وبرلمانيين مصريين رأوا في الفيلم تشويها لسمعة مصر.



غير أن آخرين أشادوا بفيلم عمر الزهيري، معتبرين أنه يسلط الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية بطريقة فنية تحمل رسائل بناءة.



وقال الزهيري لوكالة فرانس برس مساء الجمعة عقب نيل فيلمه جائزة «نجمة الجونة» لأفضل فيلم عربي طويل في ختام الدورة الخامسة من المهرجان، إن «أي عمل فني سيولد دائما برأيي وجهات نظر مختلفة».



وأضاف: «الفيلم أهم من أي جائزة»، معتبرا أن قوة «ريش» تكمن في الإحساس الذي يقدمه والأصالة الفنية والقيم الإنسانية.



ويروي الفيلم الاجتماعي قصة «أم ماريو»، وهي امرأة فقيرة في منطقة الصعيد الريفية بجنوب مصر، تكافح من أجل إعالة أسرتها بعد تحول زوجها إلى دجاجة بسبب سحر أقيم عليه.



ولا يأتي فيلم «ريش» الفائز أيضا بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي مؤخرا والذي يضم طاقما من الممثلين الهواة، على ذكر قرية مصرية بالاسم.



إلا أن منتقدي العمل اتهموه بالإساءة إلى صورة مصر من خلال تصوير حياة الفقر المدقع بشكل قالوا إنه لا يشبه الوضع في البلاد حاليا.



كذلك انتقد النائب المصري محمود بدر الفيلم عبر تويتر، معتبرا أن «التعري الحقيقي» هو صنع فيلم يصور البلاد كما لو أنها لم تشهد أي تطور، متهما مخرج الفيلم بأنه «باع موهبته» لإنجاز عمل يحصد من خلاله الجوائز في المهرجانات.



كما تقدم المحامي سمير صبري، صاحب السجل الحافل بالدعاوى القضائية في حق أشخاص يتهمهم بتشويه صورة البلاد، ببلاغ إلى النائب العام وإلى نيابة أمن الدولة العليا في مصر ضد صناع فيلم «ريش» بحجة أنه «أساء الى الدولة المصرية والمصريين».



وفاز بجائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل بالمهرجان «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك» من فنلندا، بينما ذهبت النجمة الفضية لفيلم «غروب» من المكسيك، وذهبت النجمة البرونزية الى الفيلم الروسي «هروب الرقيب فولكونوجوف».