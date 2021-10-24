في إطار النشاط الدولي المستمر والمتواصل لفرقة مسرح الدن للثقافة والفن وسعيها الدائم للمشاركات العالمية بمختلف أنواعها، بدأت الفرقة منذ فترة بروفات عمل مسرحي جديد استمر التجهيز له فترة من الزمن وذلك لأهمية الحدث العالمي، حيث ستشارك الفرقة في هذا المعرض العالمي الذي ستقدم به عروض فنية عالمية لمدة 6 أشهر بداية من شهر أكتوبر 2021 حتى شهر أبريل 2022 بمشاركة 191 دولة وعدد جماهير متوقع يصل إلى 25 مليون زائر.



ستقدم فرقة مسرح الدن للثقافة والفن عرضا مسرحيا بالتزامن مع فعاليات يوم الشباب العماني الذي سيشارك فيه عدد من الشباب العماني بمختلف المواهب والإبداعات وبتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان.



العرض ينتمي الى عروض مسرح الشارع ويحمل عنوان «صندوق الفن» ويعرض في 26 الجاري بمسرح الشارع بإكسبو دبي 2020م والعرض من إخراج سالم الرواحي.



فكرة المسرحية تدور حول قصة فنان يكسب قوت يومه من خلال الغناء في الشوارع ويساعده صديقه عازف العود، وخلال تنقلهم من شارع إلى شارع يتعرض لهم عامل نظافة بحجة أن الغناء ممنوع في هذا الشارع من دون ترخيص، يستمر الخلاف بينهما ويتصاعد حتى ينتصر أحدهما على الآخر.