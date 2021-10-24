ما أسباب عدم إنشاء المحاور الخدمية وإدارة التسجيل العقاري وتسليم المواقع؟



وجه النائب مساعد العارضي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، جاء كما يلي:



تعاني مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تعد من كبرى المدن الإسكانية الحديثة في البلاد من نقص في الخدمات رغم تسلم الوزارة المواقع منذ سنوات عدة، ورغم مطالبات الأهالي المستمرة لتوفير هذه الخدمات والتي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتوفر الوقت والجهد على أهالي المنطقة إلا أنه وحتى تاريخ هذا السؤال لم يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب عدم إنشاء مبنى لإدارة التسجيل العقاري (المحور الخدمي 12 - 24) في مدينة صباح الأحمد السكنية؟ وما سبب التأخير، علما بأن تاريخ تسليم الموقع للوزارة في 11/1/2016؟



2- ما أسباب عدم إنشاء مبنى المحكمة (المحور الخدمي (13 - 24) في مدينة صباح الأحمد السكنية، علما بأن تاريخ تسليم الموقع للوزارة في 11/1/2016؟