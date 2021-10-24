ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ان اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية استقبلت امس السبت كوكبة جديدة من الطلبة الضباط دفعة 47 والبالغ عددهم 300 طالب من الطلبة المجتازين للقرعة العلنية التي أقيمت في 26 اغسطس الماضي بالأكاديمية تحت رعاية وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي. هذا، وقد استقبل الطلبة المستجدين اللواء ناصر بورسلي مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والعميد علي الوهيب مساعد المدير العام للشؤون الاكاديمية والعميد محمد الرومي مساعد مدير عام للشؤون الإدارية لمعهد الشرطة النسائية والعميد احمد الفرحان مساعد مدير عام شؤون الخدمات وضباط كلية الشرطة.



وفي البداية رحب مدير عام الأكاديمية اللواء ناصر بورسلي بالطلبة المستجدين، مشجعا إياهم على الجد والاجتهاد والالتزام خلال فترة الدراسة، وحثهم على التعلم واكتساب المعرفة النظرية والتقنية والاستفادة قدر المستطاع من التدريبات العلمية والبدنية، حتى يكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة العسكرية، ويكونوا قادرين على الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.