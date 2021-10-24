قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية الميدانية ممثلة بالمرور والعمليات والأمن العام في ضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين وقواعد المرور، ولفت انتباه المواطنين والمقيمين الى الاهتمام بأبنائهم وثنيهم عن القيادة من دون رخصة، قدم القطاع إحصائية إجمالية لضبط الأحداث الذين قاموا بقيادة مركبة من دون رخصة نهائيا خلال الفترة من 20 الى 22 الجاري والذين وصل عددهم الى 475.



وفي التفاصيل، فقد ضبطت الإدارة العامة للمرور 304 أحداث بقيادة مركبة من دون رخصة وضبط رجال شرطة النجدة 163 حدثا بقيادة مركبة من دون رخصة، كما تم ضبط 8 أحداث بقيادة مركبة من دون رخصة من قبل قطاع الأمن العام.



وأوضحت الإدارة انه تمت إحالة هؤلاء الأحداث جميعا الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين الى ضرورة الاهتمام بأولادهم وتحذيرهم من قيادة المركبات من دون رخصة نهائيا، كما أن أولياء الأمور يتحملون مخالفات عند تسليمهم المركبة لشخص لا يحمل رخصة قيادة نهائيا وقد تصل الى تسجيل قضية إهمال في رعاية قاصر، لما في ذلك من الخطر على حياتهم وحياة مستخدمي الطرق، وتعريض هؤلاء الأحداث للمساءلة القانونية.



ودعت الإدارة أولياء الأمور الى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية في هذا الشأن من خلال مراقبة الأبناء وتوعيتهم بخطورة قيادة المركبات من دون رخصة قيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق والاتصال في حال رصد أي سلوكيات خطرة على هاتف الطوارئ 112 أو واتساب الشكاوى الخاص بالإدارة العامة للمرور على الرقم 99324092 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.