عبدالله قنيص



لفظ وافد من الجنسية الآسيوية أنفاسه الأخيرة داخل مركبته بمنطقة أبوحليفة.



وفي التفاصيل كما يرويها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن وجود شخص نائم في سيارته، ولدى وصول رجال الأمن تم استدعاء الإسعاف، وعند وصول رجال الطوارئ الطبية تبين أن الوافد قد فارق الحياة.



وأضاف المصدر: أوضح التقرير الأولي أن وفاة الوافد، وهو باكستاني، تبين انها طبيعية، وتم تسجيل قضية في مخفر أبوحليفة.



من جهة أخرى، تم إيداع وافد مصري العناية المركزة بعد إصابة خطيرة أثناء العمل.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن بلاغا وصل إلى غرفة العمليات عن إصابة الوافد خلال عمله في مبنى قيد الإنشاء في منطقة جنوب الصباحية، ليتم نقله مباشرة إلى مستشفى العدان وإدخاله العناية المركزة.



وأضاف المصدر: تبين أن الوافد مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وتم تسجيل قضية في مخفر الصباحية.