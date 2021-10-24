عبدالله قنيص



تعامل رجال قطاع المرور والعمليات مع مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد مركبة بتعمد عرقلة السير والإهمال في منطقة السالمية معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، إنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته إلى نظارة المرور وحجز المركبة بكراج الحجز، وتحرير عدد من المخالفات المرورية بحقه، منها الإهمال أثناء القيادة وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، وتعمد عرقلة السير.



وأهابت الإدارة بجميع قائدي المركبات لضرورة الالتزام بقانون المرور لحماية أنفسهم ومستخدمي الطريق وعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ: 112 لأي بلاغات.