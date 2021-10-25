افتتحت جمعية النجاة الخيرية مجمع «عبدالعزيز الحسن» التعليمي بمدينة تل أبيض بولاية أورفا، وذلك بحضور ممثلي النجاة كل من رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام عمر الثويني، ومسؤول مكتب الجمعية بتركيا إبراهيم البدر، وممثلي سفارة الكويت في تركيا، ووالي «أورفا» عبدالله آيرين، وفريق صناع الخير التطوعي الكويتي، وزينب الطرابلسي زوجة الراحل، إضافة إلى د.عيسى العيسى وهاني المذكور وممثلي مركز أسنان تاور الطبي.



وأوضح الثويني خلال افتتاح المشروع أنه بعد وفاة د.عبدالعزيز الحسن أطلقنا بالتعاون مع محبيه وأصدقائه حملة للتبرعات لهذا المجمع التعليمي وكان الإقبال كبيرا نظرا لمكانة الفقيد وما قدمه من أعمال إنسانية داخل الكويت وخارجها، وبفضل الله اكتمل بناء المجمع في وقت قياسي ونفتتحه ليكون شاهدا على حب الناس لهذا الإنسان النبيل وفاء وعرفانا له.



وأكد أن الغرض من إنشاء المشروع تعليم الطلبة اللاجئين السوريين الذين لا يستطيعون إكمال دراستهم، والعمل على تأمين مستقبلهم العلمي ودعمهم بدورات تأهيلية تؤهلهم للانخراط في مجال العمل لتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة إيمانا من النجاة الخيرية بقيمة العلم وجودة التعليم.



من جانبه، قال البدر: إن المجمع عبارة عن 3 مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي، وتتكون كل مدرسة من 16 فصلا دراسيا، وسيخدم المجمع أكثر من 3000 طالب وطالبة، وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 250 ألف دينار شارك فيها 5581 متبرعا.



وأوضح أن المجمع يحتوي أيضا على مكتبة للطلبة للقراءة والاطلاع والبحث، ومسجد يؤدي فيه الطلاب الصلوات، وملاجئ لأي طارئ، كما تم تجهيزه لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.



من جانبه، ثمن والي أورفا التركية عبدالله آرين الجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت، مشيرا إلى أن هذه الجهود كان لها دور الكبير في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، لافتا الى أن المشاريع الخيرية الكويتية شملت عدة قطاعات، منها التعليم والتنمية والصحة والتدريب والإغاثة استفاد منها آلاف اللاجئين مع أبنائهم.