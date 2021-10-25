أثارت إطلالة الفنانة إليسا في حفلها الأول في العاصمة العراقية (بغداد)، ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت بهاشتاغ «إليسا في بغداد».



وإلى جانب النجاح الفني والجماهيري للحفل، حظيت إطلالة الفنانة اللبنانية باهتمام خاص، إذ أشار مغردون كثيرون عبر «تويتر» إلى أنها ارتدت درعا تحت فستان «فالنتينو» الزهري الذي تألقت به.



وغردت إليسا بدورها على حساباتها الرسمية في الـ «سوشيال ميديا»، قائلة: «كانت أمنيتي وحلمي أن أغني في بغداد، واليوم حققت هذا الحلم». وأضافت: «شعب العراق يمتلك طاقة عالية، وأتمنى أن تعود الحياة للعراق، وأن يكون حفلها سهرة جميلة، وبداية لسهرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وانبسطوا قدر الإمكان».



وتابعت في منشور آخر: «واحدة من أجمل الحفلات الغنائية التي قدمتها على الإطلاق، شكراً لكم أيها الأحباء في العراق، شكرا لبغداد، أنا واقعة في حب هذه المدينة الرائعة».