القاهرة - خلود أبوالمجد



تحدثت الفنانة عبير صبري عن حالة النشاط الفني التي تعيشها بعد مسلسل «موسى»، وكشفت عن أنها تحضر حاليا لـ 3 أفلام، بالإضافة لخوض بطولة مسلسل درامي خارج رمضان، قالت: أستعد لفيلم «ليلة العيد» مع المخرج سامح عبدالعزيز، بالإضافة لفيلم «آل هارون» مع معتز حسام، وأخيرا فيلم «طلعت حرب2» مع د.مجدي أحمد علي، إذ إنه ثاني عمل يجمعني به بعد «عصافير النيل».



أما درامياً، فأشارت عبير في تصريحات لها، إلى أنها تصور في الوقت الحالي مسلسل «عودة الأب الضال» مع الفنان بيومي فؤاد، حيث سيدور في إطار كوميدي.