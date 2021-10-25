نشرت وسائل إعلام سورية صورا وزعتها السلطات لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة قالت إنها ضبطتها أثناء مصادرة سيارة على أوتستراد حمص - دمشق. وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الجهات المختصة في محافظة حمص صادرت سيارة على أوتوستراد حمص دمشق محملة بأكثر من 4 ملايين حبة مخدر «كبتاغون» وزنها يقارب 650 كغ، وتوقيف من فيها.



وأفادت صحيفة «الوطن» السورية بأن الكميات المصادرة تم تهريبها من لبنان كانت متجهة لمدينة حمص بهدف بيعها وترويجها.



وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت عن ضبط نفس الكمية مطله الشهر الجاري دون ان تحدد المكان.



ونقل موقع «روسيا اليوم» أن الوزارة أعلنت ضبط «645 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدر، وتعادل تلك الكمية 4 ملايين حبة» في 11 أكتوبر الجاري. وقالت الوزارة إن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت تلك الكمية وكانت مخبأة ضمن عوارض حديدية تستخدم لبناء المصاعد.