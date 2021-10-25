أصيب نحو 15 شخصا بسبب حادث مروري على طريق طرطوس - بانياس.



وقال قائد شرطة محافظة طرطوس موسى الجاسم، إن «سبب الحادث يعود لمرور سيارة بشكل عرضي على الطريق، ما أدى إلى اصطدام عدد من السيارات ببعضها، إضافة إلى دراجة نارية».



ولفت الجاسم إلى وجود عدد من الإصابات، تم نقلها إلى مشفى «الباسل» لتلقي العلاج اللازم إضافة إلى أضرار مادية بالسيارات».



لكن ناشطين قالوا ان الحادث تسببت فيه مدرعة روسية. وتداولت صفحات محلية تسجيلا مصورا للحادث يظهر اصطدام سيارات بمدرعة روسية.



من جهته، قال مدير الهيئة العامة، لمشفى الباسل في طرطوس، إسكندر عمار، لوكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن « 15 حالة وصلت إلى المشفى إصاباتهم تتراوح بين المستقرة والمتوسطة ولا خطورة عليهم».



هذا، وقد نجمت عن الحادث أضرار مادية كبيرة بـ 11 مركبة اصطدم بعضها ببعض وأغلقت الأوتستراد.