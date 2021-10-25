رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أسعار بيع اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، في وقت يعاني السوريون من شح هذه المادة الضرورية للحياة اليومية.



وأصدرت الوزارة في بيان تسعير «غاز البوتان للمستهلكين ولجميع القطاعات من خارج البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ منزلي بـ 30600 ليرة سورية واسطوانة سعة 16 كغ صناعي بـ 49000 ليرة. وأكدت ان هذه الأسعار لا تطبق على اسطوانات الغاز الموزعة عبر ما تسمى البطاقة الإلكترونية الذكية التي يتم بموجبها توزيع المواد المدعومة.



من جهتها، نقلت صحيفة الوطن المحلية عن تبرير الوزارة لهذه الزيادة الجديدة بأنها تأتي «لوضع حد للمتاجرين والمتلاعبين بسعر أسطوانة الغاز وبوزنها ومواصفاتها».