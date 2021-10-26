عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم السادس عشر يوم الثلاثاء 12 الجاري من خلال الاتصال المرئي تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها أجهزة ومؤسسات الزكاة بدول الخليج العربية لتعزيز التعاون فيما بينها لخدمة هذه الفريضة العظيمة وما تحققه من تكافل اجتماعي واستقرار اقتصادي وأمني.



وفي هذا السياق، أوضح مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد العديد من موضوعات العمل المشتركة، ومن أهمها اعتماد مشروع الاستراتيجية المشتركة الاسترشادية لخدمة دافعي ومستحقي الزكاة، كما تم اعتماد أسماء الفائزين بمسابقة دول مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والتطوعية في مجال الزكاة والتميز الوظيفي والتي تنقسم إلى 3 محاور، مسابقة البحوث والدراسات والتي خصصت لموضوع «تداعيات جائحة كورونا على العمل الزكوي.. دراسة تحليلية»، ومسابقة الأعمال الإبداعية والتطوعية وخصصت لموضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة فريضة الزكاة، بالإضافة إلى جائزة التميز الوظيفي لمنتسبي مؤسسات وأجهزة الزكاة.



وقال العازمي ان من أهداف المسابقات التي تم الاتفاق على طرحها كل سنتين، ورصد جوائز ومبالغ مالية للمراكز الفائزة، هو تعزيز فريضة الزكاة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحث العاملين والمعنيين بالزكاة على تطوير الأداء في مجالات العمل الزكوي، بالإضافة الى تعزيز التواصل والتعاون بين أجهزة الزكاة والعاملين عليها وإذكاء روح الجد والمنافسة بين العاملين في مجال الزكاة، مضيفا أن الأمانة العامة تلقت عدة بحوث وأعمال تطويرية وإبداعية تتعلق بمواضيع المسابقة من أبناء دول الخليج العربية، وحصد بيت الزكاة جائزتين في المسابقة، حيث فاز مراقب الإعلام في بيت الزكاة حمد سالم المري بالمركز الأول في مسابقة البحوث والدراسات على مستوى المجلس ببحثه الذي كان بعنوان «تداعيات الجائحة على العمل الزكوي لبيت الزكاة»، وكذلك فوز مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية في بيت الزكاة فاطمة الرشيدي بمسابقة التميز الوظيفي من الكويت.



وأشار إلى ان رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرروا تكريم الفائزين في شهر مارس المقبل على هامش معرض «اكسبو دبي» بجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثنيا على جهود موظفي بيت الزكاة، مؤكدا على اعتزازه بما حققه البيت في خدمة العمل الخيري والإنساني، مشيدا بالمسابقة التي ستشجع الشباب على إنجاز العديد من البحوث والأعمال الإبداعية والتطوعية التي تستهدف في النهاية تطوير ورفع كفاءة أداء أجهزة الزكاة في دول الخليج العربية.