اعتماد تخفيض رسوم تأمين إقامة المخيمات الربيعية إلى 100 دينار

إقرار تعديلات على شروط مواقف السيارات في منطقتي الشويخ والري

تخصيص نقعة الشملان بالواجهة البحرية للموانئ لتحويلها إلى تراثية

إحالة مشروع توسعة ميناء مبارك الكبير إلى اللجنة الفنية للدراسة

سقوط مقترح «الدور الرابع» نهائياً مراعاة لسلامة البنية التحتية

بداح العنزي



أقر المجلس البلدي في جلسته العادية بعد انتهاء عطلته الصيفية برئاسة أسامة العتيبي تخصيص أرض بمساحة مليون متر مربع لصالح الصندوق الوطني بمنطقة الصبية لمدة 5 سنوات للمشاريع الصغيرة.



ووافق المجلس على إحالة طلب توسعة الأراضي المخصصة لميناء مبارك الكبير الى اللجنة الفنية للدراسة. واستخدم الأعضاء المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على 10 معاملات متنوعة للفصل فيها من قبل مجلس الوزراء، ويأتي أبرزها القرار الخاص بتحويل منتزه أبوحليفة للرعاية السكنية لتوزيعه على المواطنين مستحقي السكن. ووافق المجلس على تعديل رسوم إقامة المخيمات الربيعية لتصبح 100 دينار بدلا من 300 دينار.



ووافق المجلس على تخصيص موقع نقعة الشملان الكائنة بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية.



كما سقط طلب استخدام المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على قرار المجلس السماح بإقامة الدور الرابع للقسائم أقل من 375م وذلك لعدم حصوله على أصوات الأغلبية.



واعتمد المجلس إضافة التعديلات المقترحة على البنود الخاصة بشروط إقامة مواقف السيارات في منطقة الشويخ والري.



وأقر المجلس تخصيص موقع نقعة الشملان بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة والبالغة مساحتها 561111 م2 لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية.



افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث اطلع المجلس على بند الرسائل الواردة والمتضمنة اعتراض وزير البلدية على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.



وأوضح مشعل الحمضان ان انجاز اللائحة الداخلية تمت بموافقة جميع الأعضاء واستغرب من اعتراض الوزير عليها خاصة ان دراستها استغرقت مدة طويلة.



وذكر حمد المدلج أن هذه اللائحة تخص المجلس واطلب استخدام المادة 25 لرفض الاعتراض.



وبين فهيد المويزري أن بعض القرارات المتعلقة باللائحة تمت من خلال ممارسة عملنا في المجلس واستغرب من الإلغاء والتعديل من قبل الوزير على بعض البنود.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 برفض اعتراض الوزير وذلك بموافقة 14 عضوا.



واستعرض المجلس اعتراض الوزير على قرار المجلس بإنشاء عرائش ومظلات في السكن الخاص، ووافق المجلس على استخدام المادة 25.



وانتقل المجلس الى استعراض رفض الوزير على قرار المجلس بشأن الإبقاء على نفق دروازة عبدالرزاق.



وقال د.حسن كمال إن المجلس ناقش اوضاع الدروازة، والمجلس اصدر توصية تتعلق بالإبقاء على النفق وعدم هدمه.



وأكد العضو م.عبدالسلام الرندي أن النفق يحظى بتاريخ ويجب المحافظة عليه ولابد من استخدام المادة 25 لرفض الاعتراض.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على الابقاء على النفق.



وانتقل المجلس الى استعراض اعتراض وزير البلدية على لائحة المحلات.



وقال مشعل الحمضان لا يجوز إلغاء دور الأعضاء في اقرار المواضيع خاصة أنه تمت دراستها في اللجان.



وأكد العضو م.عبدالسلام الرندي ان المجلس البلدي له الحق في اتخاذ القرار بناء على الدراسة المقدمة من الجهاز التنفيذي، واستغرب غياب المكتب الفني عن حضور الجلسة ومناقشة الاعضاء.



وذكر حمد المدلج أن رد المكتب الفني يعتبر تسفيها للمجلس.



وأكد مشعل الحمضان أن الوزير ليست لديه سلطة على المجلس البلدي.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 برفض اعتراض الوزير على لائحة المحلات كما وافق المجلس على استخدام المادة 25 بشأن رفض الوزير لاقتراح استخدام نظام الاشارات المرورية الذكية.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 برفض اعتراض الوزير على قرار تسمية جميع الحدائق بأسماء الشهداء بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة.



وانتقل المجلس الى بحث اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي بشأن السماح ببناء اربعة أدوار بالسكن الخاص للقسائم دون مساحة 375م2.



وقال أحمد هديان ان هذا الطلب حق للمواطنين اصحاب القسائم الصغيرة واطلب استخدام المادة 25 لرفض الاعتراض.



ودعا العضو د.حسن كمال الى التركيز على القضية الاسكانية بالحصول على السكن والمجلس البلدي وفر اكثر من 200 ألف وحدة سكنية لمعالجة الازمة الاسكانية دون النظر الى زيادة النسبة للبناء.



ووافق المجلس على اعتراض وزير البلدية المتعلق برفض السماح بإقامة الدور الرابع للقسائم اقل من 375م2.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 بشأن إلغاء قرار تخصيص محول كهرباء بمنطقة قرطبة قطعة 1.



وبحث المجلس اعتراض الوزير على قرار تغيير استعمال ارض منتزه ابوحليفة وتحويلها الى الرعاية السكنية.



وقال د.علي بن ساير ان الجهاز التنفيذي دائما يعتذرون بالمخطط الهيكلي الرابع.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 برفض اعتراض الوزير على قرار تحويل منتزه ابوحليفة الى الرعاية السكنية بأغلبية الحضور 16 عضوا.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 بشأن رفض اعتراض الوزير على قرار تشكيل لجنة عليا لتحديد الهوية المعمارية بالكويت.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 بشأن رفض الوزير على طلب احدى الشركات.



وانتقل المجلس الى بحث كتاب الوزير بشأن مشروع تعديل القانون البلدية 33/2016.



فهيد المويزري: سيتم عقد اجتماع خاص للجنة لمناقشة التعديلات على قانون البلدية.



يوافق المجلس على إحالة الكتاب الى اللجنة القانونية والمالية.



وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب وزير الأشغال بشأن الأرض المخصصة لميناء مبارك الكبير.



وقالت م.مها البغلي ان هذا الموضوع مهم جدا ولا بد من إقراره خلال الجلسة في ظل تواجد مسؤولي الأشغال.



من جهته، أوضح حمد المدلج ان الموضوع تم بحثه في اجتماع اللجنة الفنية الأخير وتم التأكيد على ضرورة وجود كتاب من مجلس الوزراء يحدد الجهة المشرفة على المشروع.



وذكر مشعل الحمضان ان هذا الكتاب مضى له أشهر في البلدي ولا بد من اتخاذ قرار بشأنه بأسرع وقت ودون تأخير.



ووافق المجلس على إحالة الكتاب الى اللجنة الفنية.



من جانب آخر، أوضح الوكيل المساعد لضبط الجودة في وزارة الأشغال م.عبدالمحسن العنزي ان هذا المشروع منذ 2017 ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن التوسعة وحاليا هناك تأخير في إنجاز المشروع وتم تنفيذ المرحلة الأولى الجسور والطرق، والتوسعة تضم العديد من الاشغالات ولكن نحن بانتظار تراخيص التوسعة ومجلس الوزراء هو الذي يملك تحديد الجهة المنظمة.



وانتقل المجلس الى مناقشة طلب تخصيص أرض الصندوق الوطني بمنطقة الصبية.



من جانبه، استعرض مدير الصندوق الوطني بالوكالة عادل الحساوي المشروع، حيث اكد على اهمية هذا المشروع اذ يحتوي على العديد من الأنشطة الترفيهية، وتم تقسيم المشروع على مراحل وهناك مواقع للعربات المتنقلة وان يكون هناك 1842 عربة متنقلة تضم جميع الأنشطة. وأضاف ان الصندوق قام بتمويل أنشطة بقيمة 165 مليون دينار والمساحة المطلوبة مليون متر مربع، ولا بد من اعتمادها قبل بداية ديسمبر.



يوافق المجلس على المشروع على النحو التالي:



الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 993 بشأن تخصيص قطعة ارض بمساحة مليون متر مربع بصفة مؤقتة خلال الفترة من 1/11/2021 الى 1/4/2022 لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منطقة الصبية لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمدة 5 سنوات بداية من نوفمبر المقبل.



يتم اعتماد الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية من قبل الجهة المشرفة، بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي.



التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان والجزر.



تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية أو فنية.



التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء باستغلال الموقع.



وافق المجلس على كتاب الوزير بشأن إضافة التعديلات المقدمة للبنود الخاصة بشروط مواقف السيارات في منطقة الشويخ والري على النحو التالي: البند الثاني نسبة البناء 5 مواقف سيارات حيث يجوز توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة وفقا للتالي: موقف سيارة واحد لكل 100م2 صافي للمساحة الإجمالية المستعملة كمكاتب، وموقف سيارة واحد لكل 50م2 من صافي المساحة الاجمالية المستعملة كمحلات او معارض ويجوز عمل مواقف سطحية بسطح الميزانين ويجوز عمل مظلات لها من المواد الخفيفة بارتفاع عن 50م2 تكون مفتوحة من الجوانب مع توفير مواقف السيارات وفقا للاشتراطات الفنية الخاصة بموقف السيارات للفنادق.



وانتقل المجلس الى بحث جدول أعمال لجنة العاصمة، حيث وافق على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار مياه معالجة مغذ لمنطقة الدوحة وشاليهات الدوحة والمدينة الترفيهية ومرافق أخرى شريطة ان يتم تثبيت المسار قبل ان يتم اخذ موافقات ممثلي وزارات الخدمات.



وأقر المجلس تخصيص موقع نقعة الشملان بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة والبالغة مساحتها 56111م2 لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مع السماح بتسوير الموقع شريطة رفع تقرير بأن تصبح تراثية بعد استكمال ردود الجهات.



ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية بمنطقة الدوحة.



وانتقل المجلس الى بحث توصية اللجنة القانونية والمالية حيث وافق على اقتراح العضو احمد هديان بشأن تعديل البند الرابع من قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات البلدي ليكون تأمين المخيم 100 دينار بدلا من 300 دينار لكل 1000م2 أو أقل، بالإضافة الى 50 دينارا رسوم الترخيص غير مستردة مقابل تقديم خدمات من قبل البلدية.



ووافق المجلس على إحالة عدد من الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي للبلدية.



رفعت الجلسة الساعة 2 ظهرا.