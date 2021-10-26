في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وضوابط ونظم البلدية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع للجنة الصحية بالأحمدي جولتين يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، على المجمعات التجارية والأسواق الموازية ومحلات التجزئة بمنطقتي العقيلة والفحيحيل للتأكد من التزامها بلوائح وأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية بهدف تحقيق المناعة المجتمعية.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبه حرص البلدية على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بمنطقتي العقيلة والفحيحيل للتأكد من التزام المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية تطبيق الاشتراطات الصحية لتحقيق المناعة المجتمعية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولتين أسفرتا عن تحرير 10 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ما بين عدم لبس الكمام وتباعد اجتماعي وذلك بعد المرور والكشف على محلات بعدد 6 مجمعات و10 محلات تجزئة.



ودعا الشيبه أصحاب المحلات الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.