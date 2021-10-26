أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412557 ولا وفيات، ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس «كورونا» عند 2461 حالة.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ «كونا»، إنه تم أيضا تسجيل 41 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409639، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.29%.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 5 حالات، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 457، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 16.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 20748، ليصبح مجموع الفحوصات 4724925، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 0.14%.