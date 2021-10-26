أسامة دياب



استمراراً لاتفاقية التعاون بين باكستان والكويت بشأن توظيف الكوادر الطبية الباكستانية لدى الكويت والموقعة في 4 يوليو 2020، تم تمديد الفترة الزمنية للاتفاقية من خلال ملحق الاتفاق المتبادل بين الطرفين، وذلك لمدة عامين تبدأ من 4 يوليو 2021 حتى 3 يوليو 2023، وأصبح التمديد ساري المفعول من خلال التوقيع على ملحق الاتفاقية.

وفي هذا الصدد، تم تنظيم حفل رسمي في مقر وزارة الصحة بالكويت، وتم التوقيع على الملحق من قبل وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا نيابة عن الكويت، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية سيد سجاد حيدر نيابة عن مؤسسة التوظيف في الخارج التابعة للحكومة الباكستانية.

من شأن ملحق اتفاقية التعاون إضفاء الطابع المؤسسي على توظيف المتخصصين الباكستانيين في الرعاية الصحية لدى الكويت، وذلك بصفة منتظمة ووفقا لمتطلبات وزارة الصحة في الكويت للعامين المقبلين. كما سيساهم بتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصحة بين البلدين، ويعد توقيع ملحق الاتفاقية دليلا على تنامي العلاقات الثنائية القوية في جميع المجالات بين البلدين.