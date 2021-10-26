حنان عبدالمعبود



شددت رئيسة مركز العارضية الصحي الجنوبي د.حمدية الفضلي على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، مبينة ان الاكتشاف في بدايته يقلل من احتمالية الوفاة بنسبة 25%.



جاء هذا ضمن تصريح للفضلي على هامش اليوم التوعوي المفتوح الذي أقامه مركز العارضية الجنوبي أمس تحت رعاية مدير منطقة الفروانية الصحية د.وليد البصيري.



وقالت د.الفضلي: إن جائحة «كورونا» أثرت على العديد من مرضى سرطان الثدي بسبب استنزاف الرعاية الصحية الذي حدث في العديد من الأماكن، مشيرة إلى أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين النساء في الكويت والعالم، وأن الكثيرات كنّ يشعرن بالخوف من الذهاب إلى الفحوصات السنوية بسبب القلق من الإصابة، كما شددت في الوقت نفسه على ضرورة تذكر الأهمية الكبيرة لفحوصات أمراض السرطان لمنع هذا المرض وغيره من الأمراض.



وأشارت د.الفضلي إلى أن أهمية السعي نحو تعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي بحسب منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن المنظمة أعلنت أن أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، موضحة أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يتم تشخيص حالة بسرطان الثدي كل 30 ثانية في مكان ما بالعالم، لافتة إلى أن سرطان الثدي هو الورم الخبيث الأكثر شيوعا بين الإناث، وتموت امرأة واحدة في العالم بسبب سرطان الثدي كل 53 دقيقة.



ودعت د.الفضلي إلى ضرورة مكافحة السمنة والمحافظة على الوزن الطبيعي، وتجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة وتناول الفاكهة والخضراوات والغذاء الصحي الغني بالألياف، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام واستشارة الطبيب عند حدوث أي تغيرات غير طبيعية في الجسم، مع الاهتمام بالرضاعة الطبيعية.