حنان عبدالمعبود



أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، عن نجاح برنامج زراعة الخلايا الجذعية بمستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال في منطقة الصباح الطبية التخصصية والتابع لوزارة الصحة، في إجراء 15 عملية زراعة خلايا جذعية خلال عام.



وأوضح د.السند في تصريح بمناسبة مرور عام على إجراء أول عملية زراعة خلايا جذعية في 26 أكتوبر من العام الماضي، أن العمليات التي أجريت كانت لأطفال يعانون من حالات مختلفة مثل الثلاسيميا وأنيميا البحر المتوسط والليمفوما وسرطان الخلايا العصبية الجذعية والأنيميا المنجلية ولحالات فشل في النخاع وغير ذلك، مبينا أن العمليات أجريت في مستشفى البنك الوطني للأطفال، وذلك عبر وحدة الخلايا الجذعية التابعة لقسم أمراض الدم والسرطان، والذي يضم كذلك وحدة الأورام ووحدة أمراض الدم واللوكيميا.



وأشار د.السند إلى أن هذه النوعية من العمليات تسبقها سلسلة من إجراءات التحضير الطويلة والدقيقة قبل الخضوع لإجراء العملية، والتي قد تستغرق نحو 6 أسابيع، وذلك بإشراف فريق متكامل يضم أطباء متخصصين وصيادلة وفريق التمريض والعلاج الطبيعي والتغذية والمختبرات، هذا بالإضافة إلى مختصين من فريق زراعة الخلايا الجذعية من البالغين.



وأكد د.السند في الختام أن برنامج زراعة الخلايا الجذعية وما حققه من نجاح منذ انطلاقته في العام الماضي عبر كفاءات وطنية مخلصة ومتخصصة يعزز برامج الزراعة في الكويت مثل زراعة الكبد والقلب والكلى، مثمنا سائر الجهود المخلصة من العاملين في المنظومة الصحية في البلاد، والتي تعمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة لمتلقي الرعاية الصحية في الكويت.