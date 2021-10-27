تشارك جامعة الكويت في جناح الكويت بمعرض إكسبو دبي تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» والذي يبرز الثقافة الكويتية وتاريخ البلاد وحاضرها ومراحل التطور والنهضة التي يعيشها كل من يحيا على أرضها، ويعكس رؤية الكويت للمستقبل كدولة مستدامة، ويهدف جناح الكويت في المعرض إلى إبراز المشاريع التنموية الاستراتيجية للبلاد وفق «رؤية كويت جديدة 2035»، فضلا عن تجسيد الأدوار الإنسانية المشهودة للكويت على مستوى العالم.



وتأتي مشاركة جامعة الكويت في هذا المعرض لما له من أهمية في مواكبة التطور العلمي العالمي، وإبراز مكانتها بين مثيلاتها وتعزيز حضورها، حيث تشارك الجامعة في المعرض بأسبوع التنمية الحضرية والريفية «كويت جديدة فرص جديدة للاستدامة»، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، من خلال مشاركة كلية الهندسة والبترول بمشروعين متميزين لهما أهمية بارزة وتعد إضافة جديدة إلى إنجازات الكويت في تطوير الأبحاث العلمية التي تحفظ مستقبل أجيالها.



وفي هذا الصدد، ذكرت عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية ورئيس وفد كلية الهندسة والبترول د.غنيمة الشراح أن المشاركة تتمثل بمحورين، الأول مشاركة قسم الهندسة الكيميائية عن طريق طرح تطبيقات وأبحاث خاصة بالتنمية المستدامة ورصد مؤشراتها بالكويت، والثاني يتمثل بمشاركة قسم الهندسة المدنية بتصميم نظارة لقياس مستوى التشتت عند السائقين ودورها في تقليل الحوادث الناتجة عن التشتت بالنظر لدى سائقي المركبات.



وأضافت الشراح أن مشاركة كلية الهندسة ستكون عبر ثلاثة مستويات أولها تحفيز تطبيقات التنمية المستدامة وتقليل نسبة الحوادث لدى طلبة المدارس، والمستوى الثاني من خلال المشاركة بجناح جامعة الكويت في المعرض لشرح هذه الأفكار للزائرين على اختلاف مستوياتهم، أما بالنسبة للمستوى الثالث وهو الأعلى فمتمثل بالمشاركة في المحاضرات العلمية للمتخصصين، معبرة عن أملها بأن تكون هذه المشاركة فعالة ومتميزة وذات فائدة للزائرين والمشاركين في المعرض.