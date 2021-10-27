أصدر عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات د. سلمان نشمي العنزي قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2022/2021، وذلك برئاسة عميد شؤون الطلبة، وعضوية كل من القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس رئيسا للجنة الأمنية، والكابتن عبدالله المطيري رئيسا للجنة الميدانية، وأمل الكندري رئيسا للجنة الإعلامية، وإسراء السبتي رئيسا للجنة الإدارية، وأبرار الشراح رئيسة للجنة المالية.

وعقدت اللجنة العليا اجتماعا للإشراف على الانتخابات، بحضور أعضاء اللجنة العليا لمناقشة ومتابعة خطة حسن سير انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2022/2021، وصلاحياتها في اتخاذ القرارات والإجراءات ذات الصلة وفق اللوائح الجامعية والقواعد المقررة في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، أشار د.سلمان العنزي إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات على أتم الاستعداد لعقد الانتخابات الطلابية من خلال فريق العمل في اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن عمادة شؤون الطلبة تسعى لأن يكون العمل النقابي بالجامعة في صورته المثلى، مشجعا الطلبة على المشاركة في انتخابات كليات جامعة الكويت بكل أخوة ومحبة لإنجاح هذا العرس الديموقراطي.

وذكر د.العنزي أن رسالة الجامعة ودورها الحيوي يتمثل في التنمية المجتمعية، وتنمية وعي طلبة وطالبات جامعة الكويت بأهمية العمل النقابي بالجامعة والحرص على ممارسة حق الترشيح والانتخاب بكل رقي وتحضر، مع الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي أقرتها جامعة الكويت لمكافحة جائحة كورونا.

وفي الختام، تقدم د.العنزي بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولحكومتنا الرشيدة وللإدارة الجامعية على ما قدموه ويقدمونه للجامعة ولطلبة وطالبات جامعة الكويت.