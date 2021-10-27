باسل الأسد: نحرص على تسهيل وصول العملاء للخدمات المصرفية ولهذا عملنا على تهيئة فروع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل سهل ومريح

ضمن التزامه بتعزيز الشمول المالي، ودعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية»، يحرص بنك الخليج على توفير خدماته للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من الفروع المنتشرة في جميع محافظات البلاد.



وأكد البنك في بيان صحافي، أنه يلتزم بتسهيل المعاملات المصرفية على العملاء عن طريق توفير الخدمات المصرفية إلكترونيا عبر الموقع والتطبيق الإلكترونيين، إلا أنه يحرص أيضا على تهيئة فروعه لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مكائن سحب آلي تلبي احتياجاتهم.



وتتميز فروع بنك الخليج بسهولة دخولها للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، إضافة إلى تصاميمها الواسعة التي لا تعيق حركة الكرسي. كما تتميز مكائن السحب الآلي بسهولة استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم وضعها على ارتفاعات مناسبة، وتزويدها بلوحة مفاتيح بنظام «برايل» للمكفوفين، وبسماعات للإرشادات الصوتية مع تعليمات سمعية حول كيفية إجراء كل معاملة، وتوجد هذه المكائن في غرف زجاجية خاصة لتوفير الخصوصية لكل مستخدم.



الاستدامة المجتمعية



وفي هذا السياق، قال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج باسل الأسد: «نحرص في بنك الخليج دائما على تسهيل وصول العملاء للخدمات المصرفية التي يحتاجون اليها، ولهذا عملنا على تهيئة فروع في جميع محافظات البلاد لخدمتهم بشكل سهل ومريح، فحرصنا على الاستدامة المجتمعية وعلى الشمول المالي يدفعنا دائما نحو تقديم الأفضل لجميع عملاء البنك، سواء داخل فروعنا المنتشرة في البلاد، أو عبر الخدمات الرقمية الحديثة».



وأشار إلى انه توجد مكائن السحب الآلي مهيأة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة في كل من المحافظات الست، في فروع البنك في: الدعية، بيان، العدان، العيون، هدية، والجليب.



توعية العملاء



جدير بالذكر أن بنك الخليج أحد الداعمين لحملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. يسلط من خلالها البنك الضوء على ثقافة الأمن السيبراني، والفرص المتاحة للعملاء لتحسين جودة المعيشة. وقد حصل بنك الخليج مؤخرا على جائزة البنك المتميز بالتوعية والتثقيف، من بنك الكويت المركزي، تقديرا لدوره في دعم حملة لنكن على دراية.



وتتطرق الحملة إلى عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والادخار والاستثمار، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.



وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.