مفرح الشمري



يرقد الاعلامي والكاتب والناقد المسرحي القطري القدير د.حسن رشيد «بو فيصل» في مستشفى القلب بالعاصمة القطرية بعد تعرضه لعارض صحي مفاجئ في منزله تم على اثره نقله الى هناك وبعد الفحص الطبي تبين انه يحتاج الى عملية قسطرة سريعة لوجود 4 شرايين مسدودة ونصحه الاطباء بإجراء عملية القلب المفتوح ولكنه حتى هذه اللحظة لم يقرر د. حسن رشيد اجراءها.



د.حسن رشيد قامة اعلامية وثقافية كبيرة في الاوساط العربية وهو أول مذيع يقرأ نشرة الأخبار على تلفزيون قطر ولد في الدوحة عام 1949م، وحائز درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر



بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وفاز بجائزة التميز الاعلامي في مجال الإذاعة المسموعة 2017م، وذلك بمناسبة الاحتفال بالدورة الثانية ليوم الاعلام العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية.



«الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل ان يمن بالشفاء التام على الاعلامي القطري القدير د.حسن رشيد لمواصلة مشواره الاعلامي والثقافي في قطر والوطن العربي.



ماتشوف شر يا بوفيصل.