مفرح الشمري

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على الرغم من أن نظام بدل النوبة معمول به في وزارات الدولة، وذلك حسب القرارات المعمول بها من ديوان الخدمة المدنية لأنه حق مكتسب لأي موظف يقدم عملا إضافيا بعد فترة عمله الأساسي، إلا أنه في وزارة الإعلام يصرف لفئة ولا يصرف لأخرى، يعني «المصورين» في القناة الأولى يحصلون على بدل النوبة وهذا حقهم، وفي المقابل لا يصرف للعاملين في قطاع الأخبار والبرامج السياسية الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد طوال اليوم لرصد الأخبار وتقديم التقارير ومتابعة الأحداث الطارئة سواء كانوا رؤساء تحرير أو فنيين أو مراسلين وغيرهم.



وعلى الرغم من مطالباتهم الدائمة بصرف بدل النوبة لهم ولكن دون فائدة مع انهم لم يتأخروا يوما على تأدية عملهم بكل إخلاص وتفان، لذا نتمنى من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري النظر في هذا الأمر من جانب إنساني، خصوصا ان هذا القطاع هو عصب وزارة الإعلام، والمطلوب تذليل جميع المعوقات التي تواجه العاملين فيه لتقديم الأفضل لشاشة الكويت.. فهل من مجيب؟!