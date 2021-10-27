عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة هنادي الكندري خلال استضافتها في برنامج «بصراحة مع» أن المعاناة التي مرت بها في حياتها هي التي غيرتها وجعلتها امرأة قوية، وقالت: «تعرضت كثيرا للأذية، ولاتهامات باطلة، وظلمت في مرحلة من حياتي، ولم أكن وقتها أملك الجرأة لكي أدافع عن نفسي، لكن ربي منحني القوة، وأعطاني الإمكانات أن أكون امرأة تستطيع أن تواجه المواقف الصعبة»، ملمحة الى أنها كانت ترد بشراسة على الناس التي تتطاول عليها أو تقول كلام غلط في حقها بـ «السوشيال ميديا».



وكشفت هنادي عن أنها لم تكن تفكر في أن تصبح ممثلة، وأوضحت: «ما كان بخاطري اصير ممثلة، كنت اتخيل نفسي ضابطة او محامية، والحسنة الوحيدة للتمثيل هو انني من خلاله استطيع ان اجسد كل الشخصيات»، لافتة في نفس السياق الى انها لم تكن تفكر أيضا في الزواج، واستطردت: «كنت شايله فكرة الزواج من راسي، وافكر في الهجرة، وبالفعل كنت اضبط اموري وأنا اصور مسلسل «لن اطلب الطلاق» لكي استقر في دبي، لكن زوجي محمد الحداد ردني الى الكويت مرة ثانية»، مكملة: «ما كنت حاطة في بالي اني ممكن أتعرف على شخص، وتتطور العلاقة بيننا ويقول لي انه يحبني ويحترمني ويطلب انه يتزوجني».



وأضافت: «في البداية لم اكن ارغب في ان يدخل زوجي الى مجال التمثيل لأنه بالأساس مخرج وأحب شخصيته وقيادته في عمله، لكنه تطور كممثل واصبح يشارك في أعمال مصرية»، مضيفة: «أحببت تجربته في مصر، وما يهمني هو أن يظهر بصورة مميزة أمام الجمهور».