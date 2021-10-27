بعد أن حقق البرنامج الإذاعي «آباؤنا بعد التحية» الجائزة الأولى في منافسات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في نسخته الحادية والعشرين والذي أقيم مؤخرا في جمهورية تونس ضمن فئة برامج الأسرة الموجهة للآباء، أكد معد ومذيع البرنامج الإعلامي يوسف جوهر لـ «الأنباء» أن اقتناص ذهبية برامج الأسرة جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود فريق العمل والثقة المهنية والفنية التي منحها الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة الإعلامي القدير سعد راشد الفندي للعاملين في البرنامج وتسخير كل الإمكانات المتاحة من استديوهات التسجيل وصلاحيات استضافة المختصين للحديث في ثنايا فقرات العمل الإذاعي ورسم ملامح سيناريو وإعداد الحلقة وفق شروط المهرجان وآلية إنجازه.



كما أثنى الإعلامي يوسف جوهر على دور معدة البرنامج ومدير برامج الأسرة والتنمية المجتمعية القديرة خديجة دشتي في توجيه فريق العمل والحفاظ على الجوانب النفسية أثناء العمل طوال فترة إعداد البرنامج، ولم يغفل جوهر جهود مراقب شؤون البرامج والمحطات المحلية في إذاعة الكويت الإعلامي إبراهيم ماتقي في متابعة الأمور والإشراف على العمل والمساهمة في نجاحه.



وعن آلية تنفيذ وإنجاز البرنامج الفائز بالجائزة الأولى في مهرجان تونس «آباؤنا بعد التحية»، أوضح الإعلامي يوسف جوهر أن خطة العمل بدأت بفكرة حول أهمية القراءة وتوجيه الآباء للارتقاء بممارستها بصحبة الأبناء ضمن رسالة صاغها أستاذ القراءات واللغة العربية بجامعة الكويت د.محمد رضا ووضع خارطة طريقها وخطوات إنجازها للمعدين الذين حرصوا على كتابة النص ضمن أرقى الأساليب العلمية والفكرية والأدبية مصحوبة بباقة من الدراسات والأبحاث العربية وكوكبة مختارة من خيرة الأكاديميين في مجالات مختلفة وهم د.محمد حسان الطيان أستاذ اللغة العربية في الجامعة العربية المفتوحة وعضو مجمع اللغة العربية في دمشق ود.نعيمة طاهر أستاذة علم النفس بجامعة الكويت وأ.إبراهيم المليفي رئيس تحرير مجلة العربي إلى جانب القيام باستطلاع آراء بعض الآباء وتناول تجاربهم العملية مع أبنائهم ضمن عمليات المونتاج والإخراج الاحترافية التي تصدى لها المخرج الشاب حسن الشطي بأنامل الإبداع وروعة الاختيار.



وأشاد الإعلامي يوسف جوهر بدور لجان التحكيم وممثلة الكويت في المهرجان د.نرمين الحوطي وجهود الإعلامي القدير محمد عبدالمحسن العواش والزميل والناقد الصحافي مفرح الشمري في متابعة خط سير البرامج المشاركة من إذاعة وتلفزيون الكويت واحتضان وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري للكفاءات الشابة ومنحها فرصة تمثيل الكويت بهدف الارتقاء بمسيرة رواد العمل الإعلامي.



جدير بالذكر أن الجائزة الذهبية التي حصدها فريق عمل برنامج «آباؤنا بعد التحية» في مهرجان تونس هي الجائزة الشخصية العاشرة التي حصدها الإعلامي يوسف جوهر ضمن سلسلة مشاركته في مهرجانات الإذاعة والتلفزيون منذ عام 2014 في البحرين ومصر وتونس.