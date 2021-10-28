سلطان العبدان



زكّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس النائب د.عبيد الوسمي رئيسا للجنة والنائب د.هشام الصالح مقررا لها.



وقال مقرر اللجنة النائب د.هشام الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وضعت خارطة طريق لعملها ستكون ذات نقلة نوعية، حيث ستتم الاستعانة بالمشاركة الشعبية في التشريع، كما ستتم الاستعانة بالعناصر الوطنية من دون العنصر الأجنبي في عملها على غرار تجارب أعمال اللجان التشريعية الأخرى في البرلمانات الأجنبية.



وأوضح أن عمل اللجنة سيشهد تغييرا جذريا بالتعامل مع المقترحات كحزم تشريعية من خلال كود وسيستم معين وباتباع أسلوب علمي واقتباس طرق عمل اللجان القانونية في البرلمانات الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.



وأكد الصالح ضرورة وأهمية المشاركة الشعبية في التشريع سواء من خلال برنامج ساهم في التشريع أو الحضور إلى اللجنة للمشاركة وإبداء الرأي في المقترحات.



كما أكد أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة الاقتراحات المقدمة، لافتا إلى رغبة أعضاء اللجنة في أن يكون التشريع أكثر نضجا ويتحمل الجميع مسؤولية سوء التشريع.



وأشار إلى أنه وفقا لذلك ستتضمن آلية عرض المقترحات الإعلان عن المقترح المراد مناقشته وأي شخص يرغب في الإدلاء برأيه من الناحية القانونية في هذا المقترح بإمكانه الحضور والمساهمة في العمل التشريعي.



ونقل الصالح عن أعضاء اللجنة التمنيات بالشفاء العاجل للدكتور عبيد الرسمي، مشيرا إلى أنهم سيكونون على تواصل معه أثناء سفره إلى الولايات المتحدة، لإحاطته بالمستجدات والمقترحات كافة ومستجدات عمل اللجنة أثناء سفره.