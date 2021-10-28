سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان



زكّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس النائب د.عبيد الوسمي رئيسا للجنة والنائب د.هشام الصالح مقررا لها. وقال مقرر اللجنة النائب د.هشام الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وضعت خارطة طريق لعملها ستكون ذات نقلة نوعية، حيث ستتم الاستعانة بالمشاركة الشعبية في التشريع، كما ستتم الاستعانة بالعناصر الوطنية من دون العنصر الأجنبي في عملها على غرار تجارب أعمال اللجان التشريعية الأخرى في البرلمانات الأجنبية. بعد ذلك، أعلن النائب مهند الساير عن تقدمه بطلب استقالة من لجنة الشؤون التشريعية، مبينا أنه تقدم في الوقت نفسه بطلب استعجال وإدراج مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي عملت عليها اللجنة في دور الانعقاد الماضي. وبين أن تلك الاقتراحات بشأن تعديل اللائحة الداخلية وعلنية انتخاب رئيس المجلس، وتنظيم مهنة المحاماة، وإنشاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة الوزراء، وتنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية. وأكد أن هذه الاقتراحات اختصاص أصيل للجنة التشريعية وتم العمل عليها وأصبحت جاهزة للتقديم في أول جلسة مقبلة.



وعلى الفور استغرب النائب د.هشام الصالح اعتراض النائب الساير على تشكيل اللجنة وإعلان انسحابه منها بعدما وافق على الانضمام إليها، كما وافق على تزكية د.عبيد الوسمي رئيسا للجنة. وقال الصالح: «خطابي هذا أوجهه إلى الأخ النائب الفاضل مهند الساير.. العمل السياسي يقوم على التعاون وحتى في الاختلاف وتباين وجهات النظر يقوم على احترام الآخرين ووجهة نظرهم».





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