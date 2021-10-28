رئيس مجلس الأمة قدم التهنئة على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى وما تمثله من نقلة نوعية مشيداً بدعم سمو الأمير تميم لتلك الخطوة السياسية الفارقة



استقبل أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية (الدوحة) امس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له. ونقل الغانم في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لسمو الشيخ تميم وتمنياته لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، فيما حمّل سمو أمير دولة قطر، رئيس مجلس الأمة نقل تحياته الصادقة وتقديره الكبير لسمو الأمير، مؤكدا أن العلاقات الكويتية- القطرية هي علاقات أخوية تاريخية ذات خصوصية، وأن القيادتين السياسيتين في كلا البلدين تسعيان على الدوام لترسيخها وتعزيزها.



وقدم الغانم خلال اللقاء التهنئة لسمو الشيخ تميم على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى القطري وما تمثله تلك الانتخابات من نقلة نوعية، مشيدا بدعم سمو أمير قطر لتلك الخطوة السياسية الفارقة.



حضر اللقاء رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم وأعضاء الوفد البرلماني المرافق للغانم والذي ضم كلا من أمين سر المجلس فرز الديحاني ومراقب المجلس أسامة الشاهين والنواب د.عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك الخجمة وسلمان الحليلة، إضافة إلى سفير الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي.



يذكر أن مجلس الأمة الكويتي هو أول برلمان يقوم بزيارة لمجلس الشورى القطري عقب إجراء أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى في قطر أخيرا.



من جانب آخر، أقام سفيرنا لدى دولة قطر حفيظ محمد العجمي امس مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر تستغرق يومين.



حضر المأدبة أعضاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الأمة والذي يضم أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني، ومراقب المجلس أسامة الشاهين، والنواب د.عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك الخجمة العجمي وسلمان الحليلة العازمي إضافة الى أركان السفارة.



من جهة أخرى، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيسة المجلس الوطني في دولة سانت فينسنت والغرينادين روشيل فودري، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.



كما بعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة البرلمان في جمهورية تركمانستان جولشات ماميدوفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.