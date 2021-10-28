استغرب النائب د.هشام الصالح اعتراض النائب مهند الساير على تشكيل لجنة الشؤون التشريعية وإعلان انسحابه منها بعدما وافق على الانضمام لها، كما وافق على تزكية النائب د. عبيد الوسمي رئيسا للجنة. وقال د.الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «خطابي هذا أوجهه إلى الأخ النائب الفاضل مهند الساير.. العمل السياسي يقوم على التعاون وحتى في الاختلاف وتباين وجهات النظر يقوم على احترام الآخرين ووجهة نظرهم».



وأضاف ان «اللجنة التشريعية قامت على التزكية ولم يكن هناك أي انتخابات لعضوية اللجنة، فإذا كانت اللجنة لا تعجبك فلماذا قبلت بتزكيتك ولماذا دخلت اللجنة أصلا؟ ولماذا لم تنسحب من اللجنة وترفض عضويتها؟ أما أن تدخل اللجنة ثم تقدم استقالتك في اليوم التالي، فهذا الأمر نضع عليه مليون علامة استفهام».



وقال: «اللجنة التشريعية اختارت أمس بالإجماع د.عبيد الوسمي رئيسا لها وأنا مقررا للجنة، أليس هذا توقيعك وأنت أول من وقع على تزكية د.عبيد الوسمي رئيسا وأنا مقررا؟ فما الذي اختلف اليوم؟ وما الذي جعلك تحتج على تشكيل اللجنة وتقدم استقالتك؟».



ولفت إلى أنه «فوق كل ذلك تصرح الآن بأن اللجنة لا تعجبك ولا يعجبك تشكيلتها وأمرك غريب، وإذا كانت العملية بهذه الطريقة فاستقل من مجلس الأمة إذا كنت تقول إن الأغلبية ضدك وليست معك إذا كان هذا هو المبدأ في العمل السياسي». وتابع: «تركيبة اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الحالي لم تختلف عن التركيبة في دور الانعقاد الماضي الذي كنت فيه مقررا إلا بخروج النائب د.خالد العنزي ودخول النائب د.عبيد الوسمي، وأنت قد أكملت في اللجنة السابقة لآخر يوم والآن دخلت عضوية اللجنة بالتزكية».



وأكد أن «الحقيقة التي يجب أن يعلمها الشعب الكويتي هي أن السبب الحقيقي لاستقالتك هو أنك طلبت مني أن تكون أنت المقرر وأنا أبلغتك بأني منحتك هذا الأمر السنة الماضية ولن استطيع منحك إياه في هذه السنة، وبالتالي يتضح السبب الحقيقي للاستقالة». وأضاف الصالح ان «رئيس اللجنة هو د.عبيد الوسمي أستاذ القانون بكلية الحقوق ومقرر اللجنة أستاذ القانون في كلية القانون، وقد ساهمنا في تخريج الآلاف من الطلبة، وأعتقد أننا أهل لتولي اللجنة التشريعية والشعب الكويتي هو من يراقبنا ويقيم عملنا».