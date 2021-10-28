القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قدم النائب أيمن محسب رسالة إلى مجلس النواب طالب فيها رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة د.هالة زايد بتعميم التطبيق الإلكتروني للموبايل (Egypt Health Passport)، في كافة الهيئات والوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع والقطاع الخاص بكل هيئاته ومؤسساته لمعرفة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح الخاص بفيروس كورونا دون غيرهم.



وأوضح البرلمان في رسالته الى مدبولي وزايد أن وزارة الصحة أطلقت هذا التطبيق ليكون بمنزلة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، وذلك من خلال إدخال بيانات المسافرين ومن ثم تتم معرفة موقف الشخص من اللقاح سواء حصل على جرعة واحدة أو جرعتين او لم يحصل على اللقاح في الأساس ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأوضح ان هذه الخطوة تساهم بقوة في معرفة وحصر كل الأشخاص سواء الحاصلون على اللقاح أو لا، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد، وتأتي في إطار التوسع في استعمال المنظومة الرقمية والميكنة. وأشار إلى أن هذا المقترح بدوره سيساهم بقوة في تطبيق قرار الحكومة الخاص بأنه اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، ستمنع المؤسسات الحكومية دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا منشآتها، وأن القرار الجديد سيطبق أولا على موظفي الحكومة، الذين لن يسمح لهم بدخول أماكن عملهم دون التطعيم اعتبارا من 15 نوفمبر، أو تقديمهم ما يفيد بحصولهم على نتيجة سلبية لاختبار PCR كل أسبوع، ولهذا فإن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت والدقة المتناهية في الوقوف على الحصول على اللقاح وعمل حصر شامل ودقيق لكل المواطنين.



من ناحية أخرى، أعلن وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار ان كافة الجامعات الحكومية ستبدأ وفي توقيت واحد تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات بعدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على لقاح كورونا وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يمكنه إجراء تحليل «PCR» يقدمه أسبوعيا.



وأكد وزير التعليم العالي في تقريره إلى مجلس النواب بقواعد التعامل مع طلاب الجامعات على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقارها بدءا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.