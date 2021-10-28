القاهرة - ناهد إمام



أعلنت شركة (مصر للطيران) امس، عن عودة إحدى رحلاتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الروسية (موسكو) بسبب «رسالة تهديد». وأوضحت الشركة في بيان أنه وجد على أحد مقاعد طائرة تابعة لها من طراز (إيرباص ايه 220 - 300) «رسالة تهديد مكتوبة من مجهول» وذلك بعد إقلاعها بحوالي 22 دقيقة من مطار القاهرة في رحلتها رقم (إم إس 729) المتجهة إلى موسكو.



من جهة أخرى، استأنفت الشركة رحلاتها من مطار شرم الشيخ الدولي الى مطار الأقصر الدولي بعد فترة توقف دامت 6 سنوات. وأقلعت امس، الرحلة رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ متجهة إلى مطار الأقصر، حيث يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة أسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب ١٨٠٠ جنيه.