القاهرة - خديجة حمودة



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان الجيش المصري.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيانين مقتضبين على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة» و«قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة».



وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية الدفعة 70 وحصل على كل الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، كما تولى رئاسة أركان الجيش الثالث الميداني وقائد الجيش الثالث الميداني.