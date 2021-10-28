

القاهرة - ناهد إمام



قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات القناة شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث حققت إحصائيات الملاحة بداية من يناير وحتى 25 الجاري 5.1 مليارات دولار مقابل 4.53 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي بزيادة 12.6%.



جاء ذلك خلال لقائه امس، وفدا من سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية IMO، برئاسة اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسفيرة سريناد جميل نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية، لبحث سبل التعاون المشترك والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس. وأعرب ربيع عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون المثمر مع المنظمة البحرية الدولية وكافة أعضائها ممن تجمعهم مصالح مشتركة لخدمة حركة التجارة العالمية تدعمها قناة السويس باعتبارها المرفق الملاحي الأهم في نقل حركة التجارة من الشرق إلى الغرب.



وأكد انتظام حركة الملاحة بالقناة وزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة رغم التحديات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، مشيرا إلى أن حركة الملاحة في الفترة من بداية يناير وحتى أول أمس شهدت عبور 16 ألفا و661 سفينة مقابل عبور 15 ألفا و310 سفن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 8.8%.