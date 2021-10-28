مفرح الشمري



ضمن عروض مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الـ 14 الذي يقام تحت شعار «تحت شعار «لنحيي شعلة المسرح»، عرضت أول من أمس مسرحية «أقفاص» للمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي تمثل الكويت في هذا المهرجان الذي تشارك فيه فرق مسرحية من الأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية ومصر وإيطاليا والبرتغال والصين وبلجيكا وليتوانيا والمغرب، وتستمر عروضه حتى 30 الجاري.



هذا، ولم يتمكن فريق عمل المسرحية من السفر بسبب الإجراءات الصحية لجائحة كورونا، وتم عرض المسرحية مصورة لجمهور مهرجان طنجة الدولي في مركز أحمد بوكماخ الثقافي، وهي من إعداد وإخراج فرح ناصر الحجلي، وبطولة محمد أكبر ومحمد الأنصاري وعدنان بلعيس واريج العطار ونورهان طالب ومحمد المنصوري وإسماعيل كمال وآخرين. وقد تم تقديم المسرحية «أقفاص» سابقا ضمن العروض الرسمية الرسمية على جوائز الدورة الثامنة من مهرجان الكويت الدولي للمسرح الأكاديمي، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية، وهي مأخوذة من مسرحية «الآلة الحاسبة»، للكاتب الأميركي آلمر رايس وتعد هذه المسرحية عملا يلامس الواقعية من خلال الموضوع التي تطرقت له المسرحية وهو علاقة الآلة بالإنسان. وتعتبر مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية في هذا المهرجان الدولي إيجابية، حيث يتعرف المشاركون في هذا المهرجان على المواهب الشبابية التي يحتضنها المعهد في شتى عناصر العرض المسرحي، ونتمنى للمعهد التوفيق والنجاح في هذه المشاركة الدولية، كما نتمنى للمعدة والمخرجة فرح ناصر الحجلي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية التوفيق والنجاح في مشاركتها بعروض المهرجان من خلال رؤيتها الإخراجية لنص الأميركي آلمر رايس.