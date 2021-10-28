بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل (كف ودفوف) عبر Mbc1 ومنصة (شاهد) وتصدره لنسب المشاهد في مختلف أنحاء الخليج العربي والعالم العربي وحول العالم، وقعت النجمة الكبيرة هدى حسين 3 أعمال مع شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، عملان خارج السباق الرمضاني، الأول مؤلف من 8 حلقات، بعنوان (ست الحسن) تأليف محمد وعلي شمس، والذي يتم التحضير له حاليا وسيتم تصويره قريبا جدا، أما العمل الثاني للعام 2022 وما يزال قيد التحضير.كما اتفقت حسين مع المنتج جمال سنان على خوض السباق الرمضاني المقبل معا، عبر Mbc وشاهد، بعمل ضخم مختلف جدا تكتبه الكاتبة الكبيرة هبة مشاري حمادة، سيكون مفاجأة في موضوعه. والتحضيرات جارية، تأليفا وتنفيذا للحاق بالسباق.