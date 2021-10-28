تفتتح أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا) أول أكاديمية فنون شاملة متخصصة بالأطفال في الكويت، لتجربة متكاملة في الفنون الأدائية والبصرية تحت عنوان Kids Arts Academy.



وتقدم هذه الأكاديمية برامج في الموسيقى والدراما والرقص إضافة إلى فن الخطابة للأطفال تحت مظلة الفنون الأدائية، كما توفر صفوفا متخصصة في الفنون التشكيلية واليدوية والتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي إلى جانب حصص اليوغا، ضمن برنامج الفنون البصرية والتشكيلية.



وكخطوة إضافية باتجاه التعليم البديل، تقدم أكاديمية الفنون للأطفال برنامج الكورال التعليمي، الذي لا يكتفي بتدريب الغناء فحسب، بل يعتمد على خيارات من الأغاني العربية والإنجليزية والإسبانية لتعليم اللغات وقواعدها، وكذلك الجغرافيا والتاريخ والعلوم، حسب موضوع كل أغنية وهدف كل حصة.



واللافت في هذه المبادرة أنها الأولى من نوعها التي تقدم للطفل تجربة فنية ومعرفية وثقافية واجتماعية متكاملة، ويمكن القول بأنها ليست اكاديمية فنية فحسب، بل ثقافة حياة يتعرف إليها الطفل من خلال الفنون. وتأتي في وقت أمسى الأطفال في أشد الحاجة لما يعيد لهم التوازن الفكري والنفسي والإبداعي بعد قرابة العامين من ظروف جائحة كورونا التي أبعدتهم عن بيئتهم وتجاربهم الصحية التي يحتاجونها.



تقوم الأكاديمية على مبدأ الفصول الموسمية، ويستمر كل فصل لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، بحيث يتمكن الطلاب من الانضمام في الصيف والخريف والشتاء والربيع، ويختارون في كل موسم التركيز على حقل من حقول الفنون، إما الأدائية أو البصرية.



أما الفئات العمرية المشمولة بالبرنامج، فهي من 4 سنوات لغاية 16 سنة ولكل فئة عمرية صفوفها ومواعيدها الأسبوعية التي تقام وفقا للاشتراطات الصحية خصوصا لناحية الأعداد التي يتم قبولها في كل برنامج.