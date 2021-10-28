

مفرح الشمري



للسنة العاشرة من العطاء والتميز، يعود الإعلامي بداح السهلي الأحد المقبل لمتابعيه من خلال برنامجه «لي متى» الذي يبث على قناة الشاهد، وذلك في انطلاقة جديدة تواكب آخر الأحداث والمستجدات في الشارع الكويتي.



الإعلامي بداح السهلي الذي اصبح علامة فارقة بين أبناء جيله من الإعلاميين لأنه استطاع من خلال برنامجه ان يلامس الواقع، حيث كشف من خلاله العديد من أوجه القصور في بعض الجهات الحكومية حتى أصبح اسمه يتداوله الجميع لأنه صنع نفسه بنفسه حتى نال ما أراد.



«بوخالد» دخل الإعلام الفضائي كهاو، وحاليا أصبح أحد نجومه في التقديم التلفزيوني، وأطلق عليه لقب «المذيع الإنسان» لأنه ساهم كثيرا في حل مشاكل الناس التي كان يدافع عنها بكل بقوة وكأن المشكلة مشكلته الخاصة.



الإعلامي السهلي صوت أمين للوطن وصادق للمواطن ويحرص دائما على عرض المشكلة ومتابعتها بالشكل المطلوب مع الجهات المسؤولة لأنه لا يريد ان يظهر للمشاهدين مجرد ظهور، ولكنه يبحث عن التميز والقيمة وراء ظهوره خصوصا ان برنامجه من البرامج المهمة التي تبثها قناة الشاهد الكويتية لأنه مختص في طرح القضايا الاجتماعية بكل شفافية واستعراض هموم الناس بكل أمانة ودون رتوش حتى تصل للمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.