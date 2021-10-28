صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد سالم المري، بأن بيت الزكاة يتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ مشاريعه الخيرية داخل البلاد، وذلك من خلال إنشاء صناديق مشتركة بين البيت وهذه الجهات.

وقال المري ان الهدف من وجود هذه الصناديق هو لتعزيز التعاون لمساعدة الفئات المجتمعية التي تعنى بها الجهات المتعاونة مع البيت من خلال هذه الصناديق.

وذكر المري أن عدد الصناديق المشتركة بين بيت الزكاة وبعض الجهات الحكومية والأهلية بلغ إلى الآن سبعة صناديق، وهي، صندوق وزارة التربية الخاص بمساعدة طلبة الأسر المحتاجة في جميع المراحل التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي، صندوق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وصندوق جامعة الكويت المختصين بتقديم المساعدة للطلبة التي تعاني أسرهم من ضعف دخل وممن لا تنطبق عليهم شروط الإعانة التي تصرفها الدولة للطلبة الكويتيين، وكذلك صندوق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم بعض أنشطة ومشاريع الوزارة مثل نزلاء دور الرعاية، وصندوق جمعية إعانة المرضى لمساعدة المرضى غير القادرين على توفير العلاج بسبب ضعف الدخل المالي أو العاطلين عن العمل بسبب مرضهم، وصندوق لجنة البعوث الطلابية التابعة لجمعية عبدالله النوري لتقديم المساعدة للطلبة الدارسين في الجامعات الخارجية على نفقتهم الخاصة والتي تعاني أسرهم من ضعف الدخل المالي، وصندوق رعاية التائبين التابعة للجنة بشائر الخير لتقديم المساعدة المالية للتائبين من التعاطي والإدمان وخاصة العاطلين عن العمل منهم.