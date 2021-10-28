اجتماع مجلس الوزراء الإثنين برئاسة حمد جابر العلي ولم تعقد جلسة استثنائية أمس وصباح الخالد يغادر الأحد إلى بريطانيا لحضور مؤتمر التغير المناخي

مريم بندق



يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الإثنين المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، حيث يغادر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد البلاد الأحد إلى بريطانيا لحضور مؤتمر التغير المناخي على رأس وفد يضم وزيري الخارجية والنفط ومدير عام الهيئة العامة للبيئة، ولم تعقد أمس الجلسة الاستثنائية للمجلس كالمعتاد.

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة القوى العاملة د.عبدالله السلمان وجه دعوة الى مجلس ادارة القوى العاملة للاجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل بمكتبه.

وتأتي هذه الدعوة لحلحلة قرار حظر تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغوا 60 عاما من حملة الشهادات غير الجامعية، واتخاذ قرار جديد لتصحيح ما خلصت اليه إدارة الفتوى والتشريع بوجود خطأ في قرار حظر تجديد إقامات هذه الفئة.

وخلصت «الفتوى» إلى أن الاختصاص في اصدار أذون عمل غير الكويتيين يعود الى مجلس الإدارة وليس إلى المدير العام الذي أصدر قرارا لا يملكه قانونا، وأن القرار 520 لسنة 2020 الذي استند إليه قد ألغي، وعليه مسؤولية سحب القرار، أو يتولى ذلك مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

هذا، وكانت مصادر خاصة قد ذكرت لـ «الأنباء» أن رأي «الفتوى» استشاري في كل الأحوال، وأن من يملك إلغاء القرار ليس «الفتوى» بل الجهة التي أصدرته، وهو المدير العام للقوى العاملة أو مجلس إدارة القوى العاملة، وإذا لم يصحح مجلس ادارة القوى العاملة قرار الحظر فإن الوافدين يستطيعون اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار «القوى العاملة»، و«الفتوى» مساندة لهم.

رئيس الوزراء يغادر البلاد الأحد إلى بريطانيا لحضور مؤتمر التغير المناخي ويرافقه وزيرا الخارجية والنفط ومدير عام هيئة البيئة

يغادر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد البلاد الأحد المقبل لحضور مؤتمر التغير المناخي الذي تستضيفه بريطانيا وينظم برعاية الأمم المتحدة، ويرافق سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وفدا يضم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الحمود .

ويشهد المؤتمر محادثات دولية حاسمة حول المناخ، حيث يلتقي رؤساء حكومات ووزراء المناخ والبيئة من 51 دولة لعقد محادثات مناخية على مدار عدة أيام ولإصدار توصيات حاسمة وملزمة بالتنفيذ، تمهيدا لعقد قمة "كوب 26" في نوفمبر .



وتمثل هذه المحادثات التي ستعقد في غلاسكو أكبر مدن أسكتلندا في الفترة بين 31 الجاري و12 نوفمبر المقبل الجولة الأخيرة من محادثات التغير المناخي برعاية الأمم المتحدة في دورتها الـ 26 في أسكتلندا ضمن سقف توقعات عال في التعامل مع مشكلات التغير المناخي التي تكتنف كوكب الأرض .