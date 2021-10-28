منحت أمين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية ياب مارياتو على هامش اجتماع المجلس التنفيذي 54 للمنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني المنعقد في جنيف رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وسام المنظمة الدولية للحماية المدنية بدرجة «الآمر الدولي»، وذلك تقديرا لجهود الكويت المميزة في دعم الدول والشعوب في حالات الأزمات والكوارث لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.



بدوره، شكر الفريق خالد المكراد أمين عام المنظمة الدولية على هذا التكريم الذي يعكس مكانة الكويت لدى المنظمة وتقديرها لجهودها الدولية التي تنصب في مساعدة البشر للتغلب على تداعيات الأزمات والكوارث.