أكد سفيرنا في إيطاليا الشيخ عزام الصباح أمس استعداد القنصلية العامة في ميلانو لاستقبال موسم نشط بعد السيطرة على وباء كورونا (كوفيد-19) وعودة الحياة الطبيعية لإيطاليا.



وذكرت سفارتنا في بيان لـ «كونا» ان ذلك جاء خلال زيارة قام بها السفير الصباح الى مقر القنصلية العامة للكويت في ميلانو وشمال إيطاليا للقاء القنصل العام عبدالناصر بوخضور والتواصل مع أعضاء البعثة الكويتية.



وذكر البيان ان السفير خلال زيارته للقنصلية في ميلانو توقع إقبالا كبيرا للزوار الكويتيين من السائحين ورجال الأعمال الذين يقبلون على «ميلانو» العاصمة الإيطالية والأوروبية للتسوق والتجارة خاصة في هذا الموسم الذي يشهد كثيرا من المعارض والفعاليات الهامة.



وأشاد الشيخ عزام الصباح بدور القنصلية العامة في توفير كل الرعاية والتسهيلات للزوار الكويتيين واستعدادها لعودة تبادل الزيارات مع شمال إيطاليا بعد عودة الحياة الطبيعية وإعفاء الكويتيين من تدابير العزل الذاتي الاحترازية.