وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع الحرس الوطني أمس مذكرة تفاهم مشتركة تهدف الى توفير خدمات نظم المعلومات الجغرافية عبر بوابة المعلومات المكانية.



وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحافي: ان الاتفاقية تأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 560 المتعلق بتوسيع الاستفادة من خدمات نظم المعلومات الجغرافية التي تقدمها هيئة المعلومات المدنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص والتي تجاوزت 170 جهة.



وأضاف ان بوابة المعلومات المكانية توفر خدمات للكثير من الجهات مثل خريطة الأساس للكويت باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة الى خدمات الاستعلام عن العناوين ومواقعها وخدمات «كويت فايندر»، وغيرها من الخدمات ضمن بيئة آمنة ومحمية تشكل حماية البيانات وخصوصيتها فيها العنصر الرئيسي.



وأشار العسعوسي إلى ان هذه الخدمات سيتم توفيرها من قبل الهيئة بشكل مجاني، ما يسمح ويدعم توجه الدولة بتقليل التكاليف والعمل لتنفيذ ذات المشاريع.



وذكر ان هذه الاتفاقية نتاج الإدراك المشترك من قبل المسؤولين في كلا الجانبين لأهمية التعاون في المجالات التكنولوجية والذي سينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ويساعد على تحسين وزيادة فاعلية الخدمات الحكومية المقدمة.



من جانبه، قال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي في تصريح مماثل ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الحرس الوطني وهيئة المعلومات المدنية ويعكس اهتمام الحرس بمواكبة توجهات الدولة في تعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية في المجالات كافة.