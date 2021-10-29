الجنين المشوَّه



ما حكم إسقاط الجنين المشوَّه؟



٭ لا يجوز ذلك، بل الواجب تركه، فقد يغيره الله عز وجل وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله عز وجل ظنهم ويأتي الولد سليما، والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ولا يجوز إسقاطه من أجل ان الطبيب ظهر له ان فيه تشوها، بل يجب الإبقاء عليه، وإذا وجد مشوها فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم، والله أعلى وأعلم.



طلاق الموسوس



ما حكم طلاق الموسوس؟



٭ الموسوس لا يقع منه الطلاق، ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله بسبب الوسوسة.



من شكر النعم



ما حكم نحر الإبل في المناسبات؟ وهل فيه قدح في العقيدة؟



٭ الإبل من الأنعام التي أحل الله ذبحها وأكل لحمها، فلا بأس من نحرها شكرا لله عز وجل على نعمة الفرح والسرور وطعاما للضيوف وإكرامهم وليس فيه قدحا في العقيدة او مساسا بها، بل هو من شكر النعم والثناء على المنعم.



قال الله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي مُحرَّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أُهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) والله أعلى وأعلم.