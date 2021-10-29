عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة نمّام».



يبين الحديث النبوي الشريف آفة من آفات اللسان، وبسببها يُحرم المسلم من دخول الجنة، وهي النميمة، وهي تكون بنقل الشخص كلاما بين الناس بقصد الإساءة وتخريب العلاقات فيما بينهم.



كما عرف الإمام الغزالي رضي الله عنه النميمة بأنها تكون بنقل الإنسان ما يُكره نقله الى الشخص المنقول إليه.



فحرّم الإسلام النميمة، ويجب على المسلم الذي نقلت النميمة له ان يكون موقفه من الشخص الذي نقل له النميمة ما يأتي: عدم تصديقه، نهيه عن المنكر الذي فعله، وأن يبغض فعله من النميمة، وألّا يظن بأخيه الذي نُقل عنه الكلام أي سوء.، وأما في عدم دخول الجنة، فإنه - حسبما فسر ذلك الفقهاء - لا يدخل الجنة ابتداء مع دخول الفائزين، فهو يجازى على ما كان يفعله في الحياة الدنيا، ثم يعود للجنة.