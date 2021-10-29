أطلقت العلامة التجارية «يوسك» المتخصصة في بيع الأثاث الاسكندنافي، حملة توعوية تحت شعار «لا تؤجلي، الفحص المبكر أمان واطمئنان»، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي. وتهدف الحملة إلى تذكير النساء وحثهن على القيام بالكشف المبكر وعمل الفحوصات الدورية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي أو زيادة نسبة التعافي منه.



تعد نسبة الإصابة بسرطان الثدي بين النساء في الكويت بحسب إحصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان في العام 2017 هي الأعلى مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم. إن هذه النسبة المرتفعة دفعت العلامة التجارية «يوسك» إلى إطلاق حملة لتوعية وحث النساء على القيام بالكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية لما لها من أثر إيجابي في زيادة نسبة التعافي.



انطلقت الحملة منذ بداية شهر أكتوبر وستستمر حتى نهايته، تقدم خلالها العلامة التجارية «يوسك» العديد من العروض في جميع أفرعها المنتشرة في الكويت في كل من الأفنيوز والشويخ والضجيج، وعلى موقعها الإلكتروني www.JYSK.com.kw، كما تتضمن مجموعة من الفعاليات مثل إضاءة أفرع يوسك، وتوزيع أشرطة الريبون ونشر رسائل توعوية في جميع الأفرع وعلى مختلف صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للعلامة التجارية.



جدير بالذكر أن شركة مجموعة «يوسك» هي سلسلة من متاجر التجزئة العالمية المتخصصة في بيع الأثاث والإكسسوارات المنزلية، والمتواجدة في 52 دولة حول العالم من خلال أكثر من 3000 متجر. وتلتزم العلامة التجارية «يوسك» التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في الكويت بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الخيرية والفعاليات والأنشطة الاجتماعية والرياضية. فقد شاركت يوسك منذ انطلاقها في الكويت بالعديد من المبادرات والفعاليات الخيرية والاجتماعية مثل رعايتها لحملة «يستاهل وطني» التي نظمها فريق «موطني» التطوعي لتنظيف شواطئ الكويت عام 2018، ورعايتها لجائزة الأم المثالية التي تقام سنويا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للأمهات ممن لديهن أبناء من ذوي الإعاقة الذهنية عام 2019، كما قامت بالتعاون مع منظمة «أمنيتي» الوطنية غير الربحية الهادفة لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض مستعصية على تحقيق أمنياتهم في عام 2020، بالإضافة إلى مشاركتها بالعديد من الأنشطة والمبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع الكويتي.