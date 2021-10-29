المشاريع تسهم في تخريج جيل حافظ ومتقن للقرآن ومتخلّق بأخلاقه

ندعو إلى المساهمة في المشروع فـ «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»

قال المستشار الإعلامي في إدارة القرآن الكريم والسنة النبوية (ورتل) التابعة لجمعية النجاة الخيرية طلال فاخر إن مشروع «7 سنابل لأهل القرآن» الذي تم إطلاقه مؤخرا يهدف إلى دعم 7 مشاريع قرآنية متنوعة، وبفضل الله تعالى لاقى المشروع تفاعلا مميزا من أهل الخير ومستمرون فيه.



وأشار فاخر في لقاء صحافي إلى أن مثل هذه المشاريع تسهم في تعليم القرآن الكريم وعلومه وآدابه وفق منهجية متميزة، لتخريج جيل حافظ ومتقن للقرآن الكريم ومتخلق بأخلاقه.



ودعا المتبرعين والمحسنين إلى المساهمة في هذا المشروع المبارك مبينا أن باب التبرع مازال مفتوحا، ولمزيد من التفاصيل كان لنا هذا الحوار:



نود أن تحدثنا بداية عن فكرة مشـــروع «7 سنابل لأهل القرآن»؟



٭ مشروع 7 سنابل مشروع أطلقته جمعية النجاة متمثلة بإدارة ورتل للقرآن والسنة.. عبارة عن حملة خيرية تدعـــم 7 مشاريع قرآنية مهمة مثلناها بـ7 سنابل لأنك بتبرع واحد تكون قد ساهمت في دعم واستمرار سبع مشاريع خيرية متنوعة لخدمة كتاب الله تعالي.



ما أهداف المشروع؟



٭ يهدف المشروع دعم 7 مشاريع قرآنية هي كفالة حافظ، وكفالة محفظ، وكفالة حلقة، والحقيبة القرآنية، وكفالة حلقات الإسناد، وتأهيل وتطوير المعلمين، والسهم الوقفي. والمشاريع تسهم في تعليم القرآن الكريم وعلومه وآدابه وفق منهجية متميزة، وتخريج جيل حافظ ومتقن للقرآن ومتخلق بأخلاقه.



ماذا عن المشاريع القرآنية التي يخدمها مشروع الـ 7 سنابل؟



٭ يخدم المشروع 7 مشاريع قرآنية هي:



1 - كفالة حافظ: عن عثمان رضي اللهم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).. (رواه البخاري) ينطلق هذا المشروع من خلال حلقات دائمة ومتقطعة على مدار العام، وحلقات القرآن تشكل العصب والأساس لمشاريع إدارة ورتل، ويستهدف الأعمار من سن 4 سنوات فما فوق.



2 - كفالة محفظ: تهتم الإدارة بحلقاتنا بمحفظ القرآن الكريم من خلال انتقاء الأكفاء منهم وتوفير المكان المناسب لهم وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية والضرورية للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.



3 - كفالة حلقة: يسعى مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن إلى غرس حب وحفظ القرآن في قلوب ونفوس أبناء المسلمين من خلال إقامة الحلقات والمحاضرات التعليمية والمسابقات القرآنية، قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).



4 - الحقيبة القرآنية: ينطلق هذا المشروع باعتباره وسيلة دعوية مهمة لنشر إنجازات الإدارة، وتحتوي الحقيبة على إصدارات قرآنية وتعليمية لمناهج في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنهج شرعي وقيمي، وأيضا جديد الإدارة للأنشطة والبرامج. يستهدف المشروع طباعة 1000 حقيبة، وكفالة الحقيبة القرآنية شهريا تبلغ 10 دنانير.



5 - كفالة حلقات الإسناد: وهي حلقات لإقراء القرآن الكريم بالقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تضم حلقات الإجادة قبل الإجازة، وهي حلقات لتأهيل الخاتمين للالتحاق بحلقات الإسناد. وتستهدف المتقنين من الخاتمين ممن أرادوا اتصال إسنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يعقد في نهاية كل دورة اختبار نهائي لطلبة الأسانيد ومن يجتاز الاختبار يتم تكريمه في الحفل الختامي ويحصل على الإجازة والسند.



6 - تأهيل وتطوير المعلمين: مشروع يعنى بتأهيل معلمي ومعلمات الحلقات القرآنية، ويهدف إلى إكساب معلمي ومعلمات الحلقات القرآنية الخبرات الحديثة، وتدريبهم على مهارات تعليم القرآن الكريم.



7 - سهم وقفي: الوقف هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحا هو «حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح».



ووقف آيات يهدف إلى كفالة 10 آلاف طالب وطالبة، وطباعة المناهج القرآنية والمصاحف وتفاسيرها وتوفير مقر دائم للإدارة، وتكلفة الوقف مليون و200 ألف دينار كويتي.



كيف يتم مشاركة أهل الخير في دعم المشروع؟



٭ يمكن لأهل الخير دعم مشروع 7 سنابل لأهل القرآن عن طريق التبرع عبر موقع جمعية النجاة الخيرية للرابط: https://alnaj.at/13460a25 أو الاتصال على 1800082 لطلب مندوب.



وكيف يمكن التواصل معكم؟



٭ الخط الأرضي للإدارة هو: 22271421 ويمكن معرفة كل جديد الإدارة عن طريق حسابات السوشيال ميديا مثل (التويتر والإنستغرام والتليجرام واليوتيوب) من خلال حساب إدارة القرآن الكريم (ورتل - WARATELQ8).