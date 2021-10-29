يشكل تطبيق القرآن الكريم الذي أطلقه بيت التمويل الكويتي «بيتك» على أجهزة الآيفون والاندرويد والأجهزة اللوحية، قيمة مضافة ترسخ هوية المؤسسة، وتساهم في نشر كتاب الله، كما يساعد في عمليات الحفظ والتلاوة، والتعرف على المعاني والشرح وغيرها، في تجاوب مع الإقبال الكبير الذي يشهده التطبيق على مستوى العالم. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق الملايين، وتصل معدلات التحميل إلى أعلى النسب بين التطبيقات المشابهة، حيث يعتبر «بيتك» أول مصرف على المستوى المحلي والإقليمي يضع هذا التطبيق تحت تصرف مستخدمي الأجهزة الذكية، التي أصبحت تتمتع بمعدلات استخدام عالية.



ويتمتع تطبيق القرآن من «بيتك» بالعديد من المميزات جعلته محط الاهتمام، إذ يدعم عرض ألوان مختلفة تسمح للقارئ بتعدد الختمات والقراءة بصورة ميسرة، كما يوفر التطبيق إمكانية الرجوع لتفسير أو ترجمة أي آية بصورة لحظية، كما يقدم التطبيق ميزة القراءة الليلية وتقرير لتسلسل الصفحات التي تمت قراءتها مع الزمن الذي استغرقه المستخدم في القراءة، ويوفر أيضا ميزة البحث النصي في آيات القرآن بالاضافة إلى العديد من الميزات الأخرى التي تساعد على القراءة السهلة والميسرة. أما على أجهزة الاندرويد فيتميز التطبيق بالعديد من المواصفات كإضافة ميزة التلاوة الصوتية بإضافة عدد كبير من افضل القراء على مستوى العالم العربي، بالاضافة الى تفسير الآيات، من خلال تفسير الجلالين، وكذلك ميزة البحث بالأرقام وتوضيح كلمات البحث بألوان مختلفة، حيث تفيد بسرعة البحث عن الصفحة أو الآية أو السورة أو الجزء او الحزب المطلوب مع توفير نظام عرض الصفحات بطريقة عرض أوضح تتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة في أجهزة الاندرويد على اختلاف أنواعها، بالاضافة الى سرعة تصفح عالية بين تفسير الآيات، وباستمرار أداء التطبيق عند الانتقال الى تطبيق آخر على جهاز الاندرويد أو إزالته من الواجهة الرئيسية للجهاز، هذا بالاضافة الى الميزات السابقة ومن بينها اتاحة انتقاء الألوان المريحة وفق التقنية الحديثة، وكذلك توفر للمستخدم تقريرا بعدد ما أنجزه من قراءة.



ويحرص «بيتك» على تطوير وتحديث تطبيقاته وبرامجه المتنوعة على الأجهزة الذكية ومنها تطبيق القرآن الكريم، وفق اعلى المعايير التقنية، ومن أبرز الإضافات على التطبيق دعم المخطوطة الجديدة لمصحف المدينة مع إدخال هوامش جانبية لتعزيز جمالية المحتوى، وعرض أكثر من صفحة على الشاشة، وإمكانية التشغيل مع تطبيق آخر على الشاشة، فضلا عن تعدد التفاسير والقراءة الليلية وغيرها من المميزات التي تؤكد كذلك ريادة «بيتك» في المجال التقني وتصدره في طرح الخدمات والمنتجات العصرية.



ويأتي تطبيق القرآن الكريم ضمن سلسلة من المساهمات التي يستهدف بها «بيتك» تعظيم كتاب الله ونشره على أوسع نطاق وإتاحته للاطلاع والقراءة والحفظ والتجويد على مستوى العالم في ظل التطور التقني الكبير الذي تعيشه البشرية، كما ينظم «بيتك» سنويا وبشكل منفرد على المستوى المحلي مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لشريحة عملاء «بيتي» و«حسابي» ويحرص «بيتك» على التنسيق مع لجان تحكيم مختصة لتطبيق معايير التقييم بشفافية وبمهنية عالية، علاوة على تخصيص جوائز قيمة للفائزين من شريحة الأطفال والشباب دون 25 عاما وفق الشروط والضوابط المعلنة.