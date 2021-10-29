ضمن إطار سعيه الدائم لتلبية متطلبات عملائه اليومية ومنحهم خيارات تسوق إضافية من علامات تجارية إقليمية ودولية راقية، أعلن مركز الحمراء للتسوق عن افتتاح 6 متاجر جديدة تندرج ضمن فئات الأطعمة والمقاهي، فضلا عن الأزياء والعطورات والتجميل، ما يؤكد التزام المركز بمواصلة تعزيز تجارب زواره من خلال تقديم عروض جديدة ومميزة عبر إحدى الوجهات المفضلة في الكويت.



وتستعد المتاجر الجديدة وهي مركز سلطان «Sultan Center» وزاهي «Zahi» والأسطورة لبيع الأزياء النسائية والرجالية «Al Ostoura» ومطعم أوبن فليم كيتشن «OFK»، بالإضافة إلى مركز دكار «Decaar» للتجميل، ومقهى ليف لايف «Live Life»، لتوفير باقة متنوعة من المنتجات والمأكولات والأزياء المتنوعة والمميزة لجميع أفراد العائلة. فمن خلال إضافة «مركز سلطان» سيتسنى للزوار شراء المواد الغذائية والاستهلاكية كاللحوم والأجبان، بالإضافة إلى الاحتياجات المنزلية مثل الإلكترونيات والكهربائيات والأواني، وغيرها من المنتجات المحلية والمستوردة من جميع أنحاء العالم.



أما معطرات المنزل والعطور فهي على موعد مع افتتاح متجر زاهي «Zahi» الذي سيقدم من خلال مركز الحمراء للتسوق تشكيلات واسعة من الروائح المتميزة التي تناسب جميع الأذواق، وبالإضافة إلى ذلك «متجر الأسطورة» الذي يعد مركزا يلتقي فيه الشرق بالغرب بمنزلة بوابة لعشاق التسوق والعلامات التجارية الراقية مثل موسكينو وكلوي وإميليو بوتشي ودريس فان نوتن من شراء الملابس والأحذية والحقائب والأكسسوارات من علامات تجارية متعددة وراقية لشراء الملابس والأحذية والحقائب والأكسسوارات من ماركات عالمية لا حصر لها.



ومع توافر خيارات طعام عديدة ومتنوعة في مركز الحمراء للتسوق، سيتمكن العملاء اليوم من خوض تجربة جديدة لدى مطعم أوبن فليم كيتشن «OFK» الذي يقدم أصناف الطعام الشهية بلمسة عالمية، مع تجربة المطبخ المفتوح والطهي بلهب النيران المشتعلة، كما يجدر الإشارة إلى أن تحضير الأطباق يتم بأجود المنتجات المنتقاة من أفضل المصادر العالمية. ويمكن لمحبي الفطور والحلويات والقهوة المختصة التمتع بالأصناف المتعددة التي سيقدمها مطعم ومقهى ليف لايف «Live Life» مثل السندويتشات والكوكيز والعصائر والمشروبات الساخنة.